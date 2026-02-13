Le FC Nantes n’arrête pas de s’enfoncer dans la crise !

C’était un match à ne pas perdre pour les deux équipes ce vendredi en Ligue 1. A une semaine de sa première manche des barrages de Ligue des Champions contre le PSG, l’AS Monaco ne devait pas s’incliner à domicile face à Nantes. Finalement, au bout de 35 minutes de jeu, les Monégasques menaient déjà par trois buts d’avance face à des Canaris hagards. Totalement à côté de la plaque pendant 35 minutes, ces derniers ont baissé les bras et ont réalisé une première période honteuse. Malgré une réduction de l’écart avant la pause et une seconde période avec de meilleures intentions, les Nantais n’ont clairement pas montré un visage rassurant dans la course au maintien.

Nicolas Cozza et Anthony Lopes sont abattus

Battus logiquement à l’issue de ce déplacement calamiteux, les hommes d’Ahmed Kantari étaient dépassés après la rencontre. Frustré après cette prestation indigne de son équipe, Nicolas Cozza a tenu un discours acide envers la rencontre des siens : «c’est honteux de faire la première demi-heure qu’on a fait. On peut pas jouer notre survie comme ça. Il faut se remettre en question. Il reste douze matches, douze finales pour aller chercher ce maintien. Il faut se bouger le cul. C’est pas question de plan; c’est de l’envie et de la volonté. Les trois premiers buts, c’est honteux, on doit vite réagir et faire mieux.» Un discours fort pour l’ancien de Montpellier qui a été complété par son coéquipier Anthony Lopes, auteu*r d’un grand match dans ses buts malgré la cinquième défaite de rang de son Nantes.

«On n’a pas démarré le match comme on aurait dû le faire, admet Lopes. On s’était dit qu’ils avaient un match mardi et qu’inconsciemment, il ne mettrait pas l’intensité qu’on allait mettre. On a fait 35 minutes fantomatiques. L’attitude n’était pas bonne. On s’est fait couper la tête. Quand on subit en infériorité numérique quand il s’agit de défendre, ça ne pardonne pas. Il y a de la qualité en face. je pense que les choix n’étaient pas bons. Les choix n’étaient pas bons à un moment, on s’est mis dans la difficulté. On a fait des passes à des joueurs qui ne voulaient pas le ballon. On aurait dû mettre plus de ballons dans leurs dos. On a été mis à mal pendant 35 minutes, même si c’était mieux après mais perdre 3-0 au bout de 35 minutes ici, ça ne pardonne pas. C’est une équipe un peu en difficulté mais on l’est plus.»

Le discours combatif d’Ahmed Kantari pour son FC Nantes

Des réactions qui trouvent forcément un écho chez les supporters. Remontés depuis des semaines contre leur équipe, ces derniers ont vivement critiqué la première période de leur équipe à Monaco sur les réseaux sociaux. En attendant, les joueurs du FC Nantes continuent d’œuvrer dans leur lutte pour le maintien. Actuellement 17es, les Nantais vont se battre avec l’AJ Auxerre pour aller chercher leur ticket pour les barrages. Un objectif clairement défini par Anthony Lopes qui ne se berce pas d’illusions quant à un maintien direct : «tout le monde est focus sur le maintien. Pour aller chercher le barrage, parce qu’il ne faut pas se voiler la face, il y a trop d’écart avec les autres équipes devant. Pour aller chercher ce barrage, il faudra faire de meilleures entames. On a bien travaillé cette semaine, il fallait bien s’adapter. On doit être plus agressifs pendant tout le match. On manque de chance aussi, donc on doit faire plus.» Pour rappel, Nantes compte provisoirement huit points de retard sur le Paris FC, quinzième.

De son côté, Ahmed Kantari a délivré un message beaucoup plus positif. Moins alarmistes que ses joueurs, l’entraîneur nantais, critiqué de plus en plus, s’est voulu combatif et a demandé une union sacrée derrière son équipe pour aller chercher le maintien : «ce début de match, ca génère beaucoup d’incompréhension. Tu peux subir aussi. Mais quand tu prends un but, tu ne dois pas tendre la joue et prendre trois buts en quatre minutes. On court après le score sévèrement après. On n’est pas assez tranchants en seconde période et on n’a pas été assez cliniques pour marquer ce deuxième but. On est une équipe malade et l’aspect mental joue beaucoup. Le premier but nous met un coup au moral. On doit rester costauds dans ces moments. On a eu cette fébrilité qu’on n’aurait pas dû avoir. Cozza n’a pas tort, on doit mettre beaucoup plus d’envie. J’ai pas aimé ce manque d’agressivité sur les 30 premières minutes. Le vestiaire est très déçu mais on reste unis. On a montré, en marquant, en poussant, que le groupe ne lâche pas. On est dans une course aux points qui va être difficile. Il faut garder cette unité.» Vous l’aurez compris, Nantes va vite devoir se ressaisir pour aller chercher ce maintien dans l’élite. Les Canaris joueront gros dimanche prochain avec un affrontement à domicile face au Havre.