Le FC Metz donne enfin des nouvelles suite à l’inquiétante sortie sur civière de Pape Sy !

C’était un dimanche important pour Pape Sy, qui faisait ses débuts en Ligue 1 contre Lille. Arrivé au FC Metz il y a un an, il avait été alors la doublure d’Alexandre Oukidja, mais avait disputé 6 matchs, dont 3 précieux, lors des barrages pour monter en Ligue 1. Décisif avec le club grenat, le portier de 28 ans restait néanmoins dans un rôle de doublure avec l’arrivée de Jonathan Fischer en provenance de Fredrikstad. Le gardien danois était propulsé titulaire et prenait part aux 8 premiers matches de la saison.

Cela n’avait pas été tellement concluant, car avec 20 buts encaissés en 8 matches (pire défense de Ligue 1), le FC Metz pointait à la dernière place du Championnat de France avec seulement deux points. Le coach Stéphane Le Mignan décidait donc de lancer Pape Sy ce dimanche pour le choc au Stade Pierre-Mauroy contre Lille. Face à des Nordistes survoltés, Pape Sy connaissait une première apparition en Ligue 1 très compliquée. Le gardien de 28 ans était rapidement coupable d’une mauvaise relance amenant le deuxième but avec un lob de Félix Correia. Dépassé comme ses coéquipiers, Pape Sy encaissait 4 buts jusqu’à sa sortie sur blessure.

Des nouvelles rassurantes pour Pape Sy

S’interposant devant Osame Sahraoui à pleine vitesse, le gardien est resté sonné suite à un choc au niveau de la tempe. Toujours au sol, le portier sénégalais a été évacué sur civière dans l’inquiétude générale. Le diffuseur Ligue 1+ n’a pas diffusé les images pour préserver le gardien et le stade Pierre-Mauroy a applaudi à l’unisson la sortie de Pape Sy sur civière, remplacé alors par Jonathan Fischer. Alors que Metz a finalement perdu (6-1) contre Lille. Au-delà du résultat, l’état de santé de Pape Sy posait toujours question.

Finalement, le coach Stéphane Le Mignan a donné quelques nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Pape Sy au micro de Ligue 1+ : « c’est une commotion, mais ça allait mieux dans le vestiaire. Il va aller en observation quelques heures. » Il a ensuite jugé la prestation de son joueur : « sa rencontre ? Il a débuté avec quelques arrêts déterminants, il y a eu cette relance au pied ratée, mais il a eu beaucoup trop de travail. » S’il faudra encore surveiller son état, Pape Sy semble aller mieux. Une légère éclaircie dans une sale après-midi pour le FC Metz, qui pointe à la dernière place du classement.