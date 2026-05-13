La réponse musclée du Real Madrid sur le malaise Mbappé

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé (27 ans) a multiplié les passages à l’infirmerie. La saison dernière, il a été stoppé à trois reprises. La première fois en septembre après une blessure musculaire qui a nécessité 6 jours de repos (1 match raté). Puis, il s’est arrêté autant de jour après un pépin à l’ischio en décembre (6 jours). Enfin, une gastro-entérite l’a couchée lors du Mondial des Clubs aux Etats-Unis. Cette fois-ci, le Français a été mis à l’arrêt durant 13 jours, manquant ainsi 3 rencontres. Il a ensuite pu reprendre sa place dans l’effectif chapeauté alors par Xabi Alonso. Cette saison 2025-26, le Bondynois a de nouveau été trahi par son corps.

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Cela a commencé par un problème musculaire en décembre (5 jours d’absence) avant que son problème au genou ne s’aggrave. Résultat : 10 jours d’arrêt et 2 matches manqués entre fin décembre et début janvier. Puis, il a été stoppé plus longtemps en avril pour soigner son souci au genou, pour lequel on a appris que le staff médical de la Casa Blanca avait examiné la mauvaise jambe. Après 20 jours d’arrêts et 5 rencontres manquées, Mbappé a retrouvé le groupe d’Alvaro Arbeloa. Fin avril, il a de nouveau rejoint l’infirmerie. Absent 2 matches, KM10, qui a raté le Clasico, pourrait faire son retour demain à domicile face à Oviedo.

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Des nouvelles de KM10

Dans la semaine, The Athletic a toutefois précisé que le capitaine des Bleus ne souhaiterait pas rejouer cette saison au Santiago-Bernabéu après y avoir été sifflé. Ce qui peut surprendre. Hier, la presse ibérique était optimiste quant à la participation du Français au match de demain soir. En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a donné de ses nouvelles. «On verra s’il peut terminer la séance aujourd’hui. Il l’a fait hier. S’il est disponible et qu’il peut la terminer, il aura certainement du temps de jeu pour montrer son engagement envers le club et, malgré ses quatre cartons jaunes, tenter de jouer les trois derniers matches.»

Il a été question ensuite de son engagement justement. Depuis quelques jours, en Espagne, certains doutent de son implication, des supporters à la presse, en passant même par des membres du club et des coéquipiers. Son voyage en Italie avec Ester Exposito alors qu’il était blessé et que son équipe jouait a été mal perçu. Idem pour son attitude après la bagarre Tchouameni-Valverde. Le Français était sorti de l’entraînement mort de rire. Son message publié sur Instagram pendant que son équipe perdait 2 à 0 face au Barça a aussi déplu. Bref, ses moindres faits et gestes sont scrutés et critiqués de l’autre côté de Pyrénées, où certains réclament déjà son départ.

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Aucun doute sur son implication

Arbeloa, dont on dit qu’il ne s’entend pas avec l’attaquant tricolore, a répondu aux interrogations sur le fait qu’il est bien impliqué à 100%. «Bien sûr, je ne pouvais pas penser autrement. Sinon, je ne saurais pas où je suis. Ce club est une bénédiction pour nous tous. Nous savons ce que c’est que d’être loin de Madrid, et mes joueurs doivent prendre conscience de leur chance. Ils resteront à jamais associés à leur passage au Real Madrid. Madrid vous marque à jamais, il vous apporte tellement. Madrid fait plus pour nous que quiconque ne pourrait jamais faire pour le club.» Le coach a ensuite été questionné sur le fait pour ses joueurs de se préserver en vue du Mondial.

«Cela ne m’est pas arrivé, et j’espère que cela n’arrivera jamais. J’ai toujours été très attentif aux joueurs ; dans 95 % des cas, j’ai évité de prendre des risques, en augmentant progressivement leur temps de jeu lors de leurs retours de blessure. Il est plus facile de faire l’inverse ; l’enjeu est important, et on veut aligner les meilleurs joueurs. Mais j’ai toujours veillé sur chacun, et je continuerai à le faire. Je souhaite que tous les joueurs terminent la saison en jouant. Je ne pense pas que quiconque hésitera à faire un tacle appuyé par crainte de la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup à prouver lors de ces trois matches.» Le message est passé…