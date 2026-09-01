Le dernier danger qui guette l’OM pour Emerson Palmieri

L’OM s’apprête à vivre une dernière journée de mercato particulièrement chargée. Cet été, le club phocéen a pris une trajectoire pour le moins inhabituelle avec une priorité donnée au dégraissage et à la maîtrise des dépenses. Confrontée à des contraintes financières importantes, la direction marseillaise a multiplié les départs et les discussions pour alléger un effectif devenu trop coûteux, sans encore enregistrer la moindre recrue. Une situation forcément particulière pour un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et qui doit composer avec un calendrier sportif exigeant. La nouvelle direction, avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard aux manettes et Bruno Genesio sur le banc, a privilégié une approche prudente, quitte à laisser le mercato avancer sans renfort jusqu’à cette ultime journée.

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Ce choix place l’OM face à une journée décisive. Plusieurs dossiers doivent encore être réglés, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des éventuelles arrivées. Le club continue notamment de travailler sur plusieurs ventes afin de dégager des marges de manœuvre et de répondre à ses impératifs économiques. Dans le même temps, les besoins de l’effectif restent bien identifiés et la direction doit désormais composer avec le temps qui presse. Le marché touche à sa fin et les opportunités vont rapidement se raréfier. Marseille doit gérer plusieurs dossiers en parallèle, avec la possibilité de voir certaines situations se débloquer dans les dernières heures. Après un été essentiellement consacré à la restructuration de l’effectif, l’OM pourrait ainsi connaître une fin de mercato particulièrement animée, avec des décisions importantes attendues avant la fermeture du marché.

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Un effet domino pour vendre Emerson ?

Et selon nos informations, la Juventus commence à penser sérieusement à Emerson Palmieri, sous contrat jusqu’en 2027, pour compenser le départ imminent de Juan Cabal. Le défenseur colombien a déjà trouvé un accord avec l’Atalanta et son transfert devrait donc pousser les Bianconeri à accélérer pour lui trouver un remplaçant. La priorité de la Juventus reste toutefois Nicolas Tagliafico. L’international argentin constitue actuellement le plan A de la Vieille Dame, mais la situation évolue rapidement puisque l’Atlético de Madrid a pris une longueur d’avance dans ce dossier. Si le club espagnol parvient à concrétiser l’opération, la Juventus devra immédiatement se rabattre sur une autre solution. Emerson Palmieri pourrait alors prendre une place importante dans les réflexions turinoises à quelques heures de la fermeture du mercato, alors que l’intérêt turinois n’est pas nouveau pour le natif de Santos.

Le profil du latéral marseillais présente plusieurs arguments pour convaincre la Juventus dans cette course contre-la-montre. International italien, Emerson Palmieri connaît parfaitement les exigences du football transalpin et possède déjà une solide expérience au plus haut niveau. Avant de poursuivre sa carrière à Chelsea, Lyon puis Marseille, le joueur avait découvert la Serie A sous le maillot de l’AS Roma. Une éventuelle arrivée à Turin constituerait un retour en Italie, plusieurs années après son départ de la capitale romaine. Rien n’est encore acté à ce stade, mais les Bianconeri pourraient rapidement réactiver cette piste sur le gong. Et pour l’OM, qui n’a toujours pas enregistré de recrue cet été et cherche avant tout à dégraisser son effectif, une éventuelle offensive turinoise pourrait encore venir bouleverser cette dernière journée de mercato.