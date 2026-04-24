PSG : Luis Enrique cash sur Lucas Chevalier

C’est un Luis Enrique en grande forme qui s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Angers. Un match qui va encore être le théâtre d’un turnover, puisque c’est le Bayern Munich qui s’annonce au Parc des Princes mardi prochain. Mais ce turnover concernera-t-il le poste de gardien de but, alors que Chevalier n’a plus joué depuis 17 matches désormais ? La réponse de Luis Enrique a fusé.

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« Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau », a-t-il répondu, non sans sourire. En tout cas, le coach espagnol ne se préoccupe en aucun cas des temps de jeu en prévision de la Coupe du Monde, pour les joueurs qui espèrent être sélectionnés. « Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous, je ne suis pas intéressé par ça, je me préoccupe du PSG ».