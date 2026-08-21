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Ligue 1

Paris FC : Liam Rosenior confirme pour Ilan Kebbal et Adama Camara

Par Samuel Zemour
1 min.
Liam Rosenior sur le banc de Chelsea @Maxppp

Le Paris FC n’a aucune intention de se séparer d’Ilan Kebbal et Adama Camara d’ici la fin du mercato. Présent en conférence de presse ce vendredi, Liam Rosenior s’est montré catégorique concernant l’avenir de ses deux joueurs : « Ces joueurs ne partiront pas. Ils resteront avec nous, c’est assez clair. J’apprécie les joueurs mentionnés », a assuré l’entraîneur parisien, alors que le PFC ne souhaitait pas se séparer de Kebbal pour moins de 10 millions d’euros.

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«Ils resteront avec nous, c’est assez clair. J’apprécie les joueurs mentionnés. L’une des forces de ce club est qu’il n’a pas besoin de vendre. On choisit qui arrive, qui doit partir, on est très content de nos joueurs et de ce qu’ils montrent», a-t-il ajouté, alors que les deux joueurs avaient été pressentis à un départ au cours de l’été.

Pub. le - MAJ le
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