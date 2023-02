LdC : le Borussia Dortmund s’offre Chelsea

Dépenser 370 M€ est-il un bon moyen d’aller loin en Ligue des Champions ? Le huitième de finale aller entre le Borussia Dortmund et Chelsea devait donner un premier élément de réponse, alors que la Premier League se charge de rappeler à Todd Boehly que construire un effectif de plus de 30 joueurs apporte plus de maux de tête à son entraîneur que de points à son équipe. Parmi les incohérences relevées dans le onze des Blues, la titularisation de Hakim Ziyech, qui attendait son transfert à Paris le 31 janvier dernier, se plaçait en tête de liste. Les recrues hivernales, avec Enzo Fernandez, João Felix et Mykhaylo Mudryk, étaient également présentes. Et c’est d’ailleurs Mudryk qui créait le premier frisson en profitant des espaces dans le dos de la défense du Borussia, mais Schlötterbeck intervenait avec un splendide tacle. La rencontre démarrait sur un rythme élevé, les deux équipes cherchant à vite se porter vers l’avant. Jude Bellingham était à la baguette, et le BVB étouffait Chelsea avec un pressing constant. Cela n’accouchait pas d’actions véritablement dangereuses, hormis une frappe d’Haller petit filet. Chelsea, de son côté, s’engouffrait dans les espaces en contre, avec João Felix et Mudryk en chefs de file, sans plus d’efficacité, à l’image d’une frappe au-dessus du Portugais sur un service parfait de Ziyech (31e). Felix touchait la barre dans la foulée, après un joli numéro (38e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Chelsea s’offrait un long temps de possession dans le camp allemand, avec en prime un splendide coup-franc de James sorti par Kobel (55e). Chelsea poussait, mais se déplumait défensivement et c’est Adeyemi qui en profitait. Suite à un corner des Blues, il récupérait le ballon dans son camp, s’offrait une chevauchée fantastique en déposant Enzo Fernandez et éliminait Kepa (1-0, 63e) ! Chelsea repartait à l’attaque et le BVB se recroquevillait en défense. Emre Can sauvait sur sa ligne une frappe de Koulibaly relâchée par Kobel (79e). Malgré une nette domination anglaise en seconde période et une dernière frappe d’Enzo Fernandez sortie par Kobel (90e+5), c’est bien le Borussia Dortmund qui ressort vainqueur de ce huitième de finale aller sur la plus petite des marges, ce qui promet un match retour tout aussi bouillant !

À lire

LdC : le superbe but en solo de Karim Adeyemi face à Chelsea