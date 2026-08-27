Accord entre Côme et l’AC Milan pour Samuele Ricci

Côme a trouvé un accord verbal avec l’AC Milan pour l’arrivée de Samuele Ricci annonce Fabrizio Romano. Le milieu de terrain italien doit rejoindre le club entraîné par Cesc Fàbregas sous la forme d’un prêt payant de 1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 22 millions d’euros et de bonus. Côme prendra également en charge l’intégralité du salaire du joueur, désormais autorisé à voyager pour passer sa visite médicale. Un départ qui intervient après une première saison pourtant consistante à Milan, avec 31 matchs, un but et quatre passes décisives. Mais l’ancien capitaine du Torino ne correspondrait pas au profil recherché par Ruben Amorim pour son milieu à deux et se retrouvait donc sur le marché malgré son temps de jeu, dans un secteur où il devait également composer avec la concurrence d’Adrien Rabiot et Luka Modric.

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L’arrivée de Ricci permettrait à Côme de renforcer encore un effectif construit pour disputer la Ligue des champions. Elle pourrait surtout apporter une réponse à l’un des problèmes rencontrés par Cesc Fàbregas pour constituer sa liste européenne. Le club lombard manque actuellement de joueurs répondant aux critères de formation locale imposés par l’UEFA et son entraîneur a même évoqué la possibilité de ne pouvoir inscrire que « 16 ou 17 joueurs » sur sa liste A. Côme cherche donc à adapter son recrutement à cette contrainte tout en poursuivant un mercato ambitieux, avec notamment la piste Moise Kean. Le club investit parallèlement sur de jeunes joueurs, après les arrivées d’Alessio Baralla en janvier puis de Mattia Liberali cet été, dans l’espoir d’élargir progressivement son réservoir de joueurs éligibles pour les compétitions européennes.