Auxerre : le bonheur incommensurable du héros Sinayoko

Il y a encore un mois, la situation semblait très compliquée, mais l’AJ Auxerre a finalement validé son maintien en Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse du LOSC (2-0) lors de la 34e journée. Une issue heureuse, portée par un collectif solide mais aussi par un homme en pleine réussite, l’international malien, Lassine Sinayoko. Auteur d’un sprint final impressionnant et d’un doublé lors de cette dernière rencontre, l’attaquant de 26 ans, qui a inscrit 12 buts cette saison, incarne parfaitement ce dénouement heureux, presque inespéré il y a quelques semaines.

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«C’est incroyable ! On déjoue tous les pronostics. Mais nous, on le savait, on avait confiance. On savait que ce groupe avait énormément de qualité et, aujourd’hui, ça tourne en notre faveur. On est vraiment contents et on remercie tout le monde, merci à nos supporters. C’est très beau de finir comme ça. Si on avait commencé la saison comme on l’a finie, on aurait peut-être pu jouer le titre (rires). Ça fait plaisir, le travail paie. On n’a pas arrêté de courir ce soir, c’était dur. La tête a pris le contrôle. On va savourer, parce qu’on a galéré cette saison", a rappelé, au micro de Ligue 1+, celui qui a failli rejoindre Lens l’été dernier», a-t-il déclaré sur Ligue 1+.