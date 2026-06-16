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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Mbappé a battu un record de Zidane datant de 2006

Par Valentin Feuillette
zidane @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Kylian Mbappé a marqué un tournant historique en devenant le premier capitaine de l’équipe de France à inscrire un but en Coupe du Monde depuis Zinédine Zidane, le 9 juillet 2006 contre l’Italie, lors de la finale si célèbre. Une première qui met fin à près de vingt ans d’attente pour voir un capitaine tricolore décisif dans un Mondial.

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Il succède aussi à une longue période marquée par Hugo Lloris, gardien et capitaine emblématique des Bleus pendant de nombreuses années, sans jamais avoir eu - logiquement - l’occasion de marquer en Coupe du Monde.

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