CdM 2026, EdF : Mbappé a battu un record de Zidane datant de 2006

Kylian Mbappé a marqué un tournant historique en devenant le premier capitaine de l’équipe de France à inscrire un but en Coupe du Monde depuis Zinédine Zidane, le 9 juillet 2006 contre l’Italie, lors de la finale si célèbre. Une première qui met fin à près de vingt ans d’attente pour voir un capitaine tricolore décisif dans un Mondial.

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Il succède aussi à une longue période marquée par Hugo Lloris, gardien et capitaine emblématique des Bleus pendant de nombreuses années, sans jamais avoir eu - logiquement - l’occasion de marquer en Coupe du Monde.