Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : Mbappé a battu un record de Zidane datant de 2006
@Maxppp
Kylian Mbappé a marqué un tournant historique en devenant le premier capitaine de l’équipe de France à inscrire un but en Coupe du Monde depuis Zinédine Zidane, le 9 juillet 2006 contre l’Italie, lors de la finale si célèbre. Une première qui met fin à près de vingt ans d’attente pour voir un capitaine tricolore décisif dans un Mondial.
La suite après cette publicité
Il succède aussi à une longue période marquée par Hugo Lloris, gardien et capitaine emblématique des Bleus pendant de nombreuses années, sans jamais avoir eu - logiquement - l’occasion de marquer en Coupe du Monde.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer