Paul Pogba peut officiellement rejouer au football !

Après 18 mois d’attente, Paul Lamine Pogba peut enfin rechausser les crampons ! Contrôlé positif à la testostérone en septembre 2023, le milieu international avait été jugé quelques mois plus tard, et condamné à un an et demi de suspension, une sanction record pour un joueur français à ce niveau. À titre de comparaison, le dernier joueur français suspendu pour dopage était Mamadou Sakho, suspendu 30 jours en 2016. Il avait d’ailleurs été blanchi.

Mais si Paul Pogba a continué à s’entraîner depuis chez lui pour conserver la forme physique d’un athlète de haut niveau, pour définitivement rechausser ses crampons, il lui faut un club, ce qu’il n’a pas aujourd’hui. Explorant ses pistes en MLS notamment du côté de l’Inter Miami, l’ancien milieu de Manchester United et de la Juventus cherche un projet sérieux qui lui permettra de retrouver l’équipe de France, à bientôt 32 ans, qui validerait son retour au plus haut niveau.