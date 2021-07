Euro 2020 : Gareth Southgate dézingue l'état d'esprit des équipes éliminées

Victorieuse de l'Ukraine (4-0), l'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2020. Une solide performance pour les Three Lions qui auront l'occasion de se qualifier pour la première finale de leur histoire pour la finale d'un championnat d'Europe. Pour cela, il faudra vaincre le Danemark qui se mettra sur la route de la formation de Gareth Southgate.

Après le match contre l'Ukraine, il a félicité le comportement de ses joueurs : «ils sont phénoménaux dans leur sacrifice et leur esprit incroyable. C'est difficile de maintenir tout le monde motivé, impliqué et qu'ils sentent qu'ils sont appréciés. Mais si on en est en demi-finale, c'est grâce à cet esprit.» Il a ensuite taclé certaines formations éliminées plus tôt dans le tournoi : «j’ai vu plusieurs nations éliminées à cause d’un mauvais état d’esprit.» Si l'état d'esprit anglais est bon, l'attitude n'est pas de la plus grande sportivité.