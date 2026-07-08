Cap-Vert : Vozinha dans le viseur de l’Inter Miami

Vozinha pourrait poursuivre sa carrière en MLS. Selon Marca, l’Inter Miami s’intéresse de près au gardien cap-verdien de 40 ans après ses prestations remarquées lors de la Coupe du Monde. Auteur de plusieurs performances de haut niveau, notamment face à l’Argentine, le portier aurait convaincu David Beckham et les dirigeants de la franchise floridienne. Libre depuis la fin de son contrat avec le GD Chaves, le 30 juin dernier, il représente une opportunité de marché particulièrement attractive.

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L’absence d’indemnité de transfert pourrait faciliter les négociations entre les deux parties. Pour Vozinha, une arrivée à l’Inter Miami offrirait également l’occasion de partager le vestiaire de Lionel Messi, un rêve pour le gardien cap-verdien. Si aucun accord n’a encore été trouvé, Marca indique que les discussions pourraient s’accélérer dans les prochains jours afin de permettre au héros de la sélection cap-verdienne de rejoindre la MLS avant la reprise du championnat.