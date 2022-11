FC Barcelone : Gerard Piqué annonce la fin de sa carrière !

La suite après cette publicité

Une page de l’histoire du FC Barcelone se tourne. Au cœur des critiques depuis de longs mois, Gerard Piqué a dit stop. A 35 ans, ce pur produit de la Masia se voyait reprocher un niveau de jeu loin des standards blaugranas. Sans oublier ses différends financiers avec sa direction. Avec Sergio Busquets, Piqué était donc pointé du doigt. Une situation devenue intenable pour cette légende culé.

Dans une vidéo pleine d’émotions, Piqué annonce qu’il va raccrocher les crampons. Il reste deux rencontres à jouer au Barça avant la trêve du Mondial, dont un dernier match au Camp Nou face à Almeria. Vainqueur d’une Coupe du Monde et d’un Euro avec la Roja, le Catalan a remporté trois Ligues des Champions, huit Liga, sept Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Mondiaux des Clubs, Piqué va laisser une trace indélébile.

« Tôt ou tard, je reviendrai »

« Culers, c’est Gerard. Cela fait plusieurs mois, semaines que beaucoup de gens parlent de moi. Jusqu’à présent, je n’ai rien dit. Mais maintenant je veux être celui qui parle de moi. Comme beaucoup d’entre vous, je supporte le Barça depuis toujours. Quand j’étais petit, je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça. Dernièrement, j’ai beaucoup pensé à ce petit garçon. À ce qu’aurait pensé ce Gerard si on lui avait dit qu’il réaliserait tous ses rêves. Qu’il serait en équipe première du Barça, qu’il gagnerait tous les titres possibles, qu’il serait champion d’Europe et du monde, qu’il jouerait aux côtés des meilleurs joueurs de l’histoire, qu’il serait capitaine, qu’il referait des amis pour toujours. Ça fait 25 ans que je suis arrivé au Barça. Je suis parti, je suis revenu. Le football m’a tout donné. Le Barça m’a tout donné. Vous, Culers, m’avez tout donné », a-t-il déclaré, avant d’annoncer la décision tant redoutée.

« Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n'y aurait pas d'autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours. » La rencontre face à Almeria promet d’être riche en émotions.