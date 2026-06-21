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Premier League

Aston Villa : Arsenal est prêt à casser sa tirelire pour Morgan Rogers

Par Allan Brevi
1 min.
Aston Villa @Maxppp

Arsenal prépare une énorme offensive pour s’attacher les services de Morgan Rogers. Le club londonien s’appuie notamment sur plusieurs internationaux anglais, dont Declan Rice, chargé en interne de tenter de convaincre le milieu offensif d’Aston Villa de rejoindre les Gunners cet été selon le Daily Mail. Le joueur de 23 ans, très courtisé et suivi par le PSG, figure parmi les priorités d’un mercato estival ambitieux voulu par Mikel Arteta.

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Aston Villa, de son côté, se sait attendu sur ce dossier. Malgré une qualification en Ligue des Champions, le club de Birmingham pourrait être contraint de vendre pour des raisons financières, même s’il reste en position de force grâce à la durée du contrat de Rogers (2031). Les discussions pourraient s’orienter autour d’une somme proche des 100 millions d’euros. Arsenal, qui vise plusieurs renforts majeurs cet été, garde Rogers tout en haut de sa liste de priorités.

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