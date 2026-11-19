Coupe du Monde U17 : les Bleuets dominent Haïti pour leur entrée en lice
Débuts réussis pour l’Équipe de France U17 en Coupe du Monde. Les Bleuets se sont imposés 3-1 face à Haïti ce jeudi pour leur entrée en lice au Qatar. Le Nantais Loan Merrifield s’est offert un doublé, d’abord du pied gauche (4e, 1-0), puis du pied droit après un appel dévastateur et un très bon jeu dos au but de l’Amiénois Aly Traoré (41e, 2-0).
Au retour des vestiaires, c’est sur une action 100% parisienne que les joueurs de José Alcocer ont fait la décision. Entré à la pause, Seydou Konaté éliminait deux défenseurs haïtiens avant d’adresser un centre à son coéquipier en club, Noha Tiehi, lui aussi remplaçant au coup d’envoi (47e, 3-0). En toute fin de match, les Haïtiens réduisaient l’écart grâce à Macenat Prophete (88e, 3-1). Les Bleuets l’emportent quand même et affronteront l’Arabie saoudite lors du prochain match, puis l’Uruguay lors de la dernière journée.
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