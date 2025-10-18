Menu Rechercher
Liga : Majorque renverse le Séville FC en dix minutes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Vedat Muriqi avec Majorque en Liga @Maxppp
Séville 1-3 Majorque

Le Séville FC a subi une incroyable désillusion au Sánchez-Pizjuán en s’inclinant (1-3) face à Majorque lors de la 9e journée de Liga. Les Andalous avaient pourtant ouvert le score grâce à Vargas dès la 16e minute, profitant d’un bon début de match. Mais incapables de concrétiser leurs occasions, ils ont progressivement laissé le contrôle à des Majorquins plus réalistes après la pause.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Séville Séville 13 9 +2 4 1 4 16 14
16 Logo Majorque Majorque 8 9 -4 2 2 5 10 14

Les visiteurs ont renversé la rencontre en l’espace de dix minutes : Muriqi a égalisé à la 67e avant que Mateo Joseph, entré en jeu à la 62e, ne signe un doublé express (72e, 77e) pour offrir une victoire éclatante aux Baléares dans un scénario assez extraordinaire. Ce succès permet à Majorque de remonter à la 16e place, tandis que Séville, désormais 7e, voit sa série positive stoppée net.

