Ligue des Champions

PSG : la réaction pleine d’assurance de Ndjantou

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Quentin Ndjantou en action avec le PSG. @Maxppp
PSG 5-3 Tottenham

C’était la surprise du chef côté PSG ce soir. Luis Enrique avait décidé d’installer Quentin Ndjantou au poste de numéro 9 face à Tottenham. Une surprise pour le principal intéressé ? « Non, je n’étais pas surpris, j’avais hâte de commencer ce match. Ca montre que le coach voit mes efforts à l’entraînement. J’étais très content et j’ai essayé de redonner la confiance au coach », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Lui qui a principalement évolué au milieu de terrain avec l’équipe première jusqu’alors a cette fois-ci joué un cran plus haut. Sans que cela ne le trouble. « J’ai toujours évolué à ce poste-là, c’est là que j’ai commencé le foot, ce n’était pas une nouveauté. Je suis un joueur polyvalent. Le coach a utilisé ça », a simplement répondu Ndjantou, crédité d’un 5,5 dans nos notes.

