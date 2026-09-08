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Ligue des Champions

Liverpool : Bradley Barcola est prêt à jouer davantage

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Barcola sous le maillot de Liverpool @Maxppp
Liverpool Atlético

La semaine dernière, Bradley Barcola (24 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour signer à Liverpool. Un club avec lequel il a pu jouer 26 minutes face à Ipswich Town. Et on peut dire qu’il a plutôt laissé une première bonne impression en Angleterre. Le Français espère poursuivre sur cette voie demain en Champions League face à l’Atlético de Madrid.

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En conférence de presse, son nouveau coach, Andoni Iraola, a donné de ses nouvelles. «Il est prêt à jouer davantage. Il s’entraîne normalement, à l’exception des matches de pré-saison qui lui ont manqué. Mais il est en pleine forme.» Barcola, qui reste sur deux succès en C1 avec le PSG, compte bien s’offrir un troisième titre cette saison avec les Reds.

Pub. le - MAJ le
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