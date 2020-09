Mercato : Arsenal répond à la polémique

En passe d’officialiser la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal se montre satisfait d’un mercato estival également marqué par l’arrivée du défenseur du LOSC Gabriel, de son compatriote Willian et des recrutements définitifs de Cédric Soares et de Pablo Mari. Cependant, un détail a provoqué un début de polémique du côté de l’Emirates. La raison ? La supposée omnipotence du super agent Kia Joorabchian.

Ce dernier est en effet accusé de faire la pluie et le beau temps sur le mercato des Gunners. Agent de David Luiz, Cédric Soares et du dernier arrivé, Willian. Sans oublier qu’il gère également les intérêts d’un certain Philippe Coutinho, longtemps cité comme une cible des Gunners. Face à la polémique, le directeur du football d’Arsenal Vinai Venkatesham a dû monter au créneau, dans des propos relayés par le Daily Mail.

« Je suis content que vous me posiez la question parce que je lis beaucoup de choses sur la façon dont on travaille avec les agents. Nous ne recrutons pas les joueurs en fonction de l’identité de leur agent. Nous les choisissons en fonction des postes à renforcer et des caractéristiques qui nous intéressent. On se soucie de savoir qui est l’agent à la fin, quand nous avons décidé quel joueur prendre. Recruter des joueurs en fonction de l’identité de l’agent serait une stratégie complètement folle ! » De quoi mettre un terme à la polémique ?