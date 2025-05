OM : Leonardo Balerdi milite pour la venue de Facundo Medina

De retour sur les terrains après avoir manqué plusieurs semaines de compétitions en raison d’une blessure au genou, Leonardo Balerdi porte pour le moment plutôt chance à Marseille, qui l’a emporté 4-1 contre Brest pour le come-back de son capitaine, et est ensuite reparti avec le point du match nul de Pierre Mauroy le week-end dernier (1-1). Pour fêter sa reprise, le défenseur central a accordé une interview à France-Bleu, dans laquelle il a évoqué son compatriote Facundo Medina.

Questionné sur la possibilité de voir le joueur du RC Lens débarquer à l’OM, Balerdi s’est clairement prononcé. Et pour l’Argentin, c’est un oui : « j’ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J’en parle un peu avec Mehdi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère et je sais qu’il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour l’OM. » Pablo Longoria et Medhi Benatia pourront peut-être exaucer son vœu.