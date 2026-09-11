Philippe Diallo se montre optimiste pour les futurs droits TV de la Ligue 1

Philippe Diallo se montre plutôt optimiste concernant l’avenir des droits TV de la Ligue 1. Invité de l’After Foot, le président de la FFF a révélé que plusieurs diffuseurs envisageaient de revenir vers le championnat de France lors du prochain appel d’offres. « Il y a des premiers signes, d’après les informations que j’ai, d’intérêt de beaucoup de diffuseurs pour revenir sur la Ligue 1. C’est un premier signe encourageant », a-t-il expliqué. Diallo se félicite notamment de la possibilité désormais offerte de commercialiser l’intégralité du championnat sous la forme d’un lot unique et exclusif, susceptible selon lui de rendre le produit plus attractif.

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Le patron de la Fédération reste toutefois prudent sur les sommes que la Ligue 1 pourrait espérer récupérer. Interrogé sur une possible valorisation à 250 millions d’euros, il a refusé de donner le moindre chiffre : « C’est le marché qui le dira. » Philippe Diallo estime néanmoins que l’intérêt manifesté constitue déjà une bonne nouvelle après les difficultés rencontrées ces dernières années autour des droits audiovisuels. « Ça ne fait pas le dossier, ça ne fait pas le montant, mais ça montre que la Ligue 1, qui est souvent dénigrée alors que c’est sportivement un bon championnat, intéresse du monde. »