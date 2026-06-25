CdM 2026, Maroc : l’avertissement de Bilal El Khannouss malgré la victoire
Ce mercredi soir, le Maroc a terminé sa phase de poules par une nouvelle victoire, cette fois face à Haïti (4-2). Les coéquipiers de Bilal El Khannouss se sont fait peur en étant menés par deux fois par une équipe haïtienne qui a joué sans complexe. Et justement, l’attitude des Marocains en début de rencontre n’a pas vraiment convaincu le joueur de Stuttgart, comme il l’a dit sur BeIN Sports.
« On a manqué d’humilité par moments, je pense. Ça s’est payé cash. On ne rentrait pas à 100 % dans les duels, on ne jouait pas à 100 % les actions, et on leur a donné de la confiance. C’est comme ça qu’ils marquent deux buts. Le coach nous a dit d’entrer plus dans les duels, de gagner des ballons. C’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps, et la victoire est méritée. On a un système de jeu et le groupe a confiance en ça. On met les qualités au service de l’équipe, et ça a payé malgré les buts qu’on prend. La première partie de la compétition est terminée. On va débuter la suite, et là ce sera : tu gagnes et tu continues, ou tu perds et tu rentres à la maison. Le groupe en a conscience. »
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