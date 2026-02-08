Ligue 1 : Nice et Monaco se quittent sur un nul qui n’arrange personne

Un derby de la Côte d’Azur pour retrouver la fierté. Nice et Monaco voulaient transformer les premiers signes de mieux en véritable relance ce dimanche. Personne ne repartira finalement avec la victoire (0-0), mais ce partage des points leur permet au moins d’enchaîner trois matchs de suite sans défaite en L1, ce qui semblait appartenir à une époque révolue ces derniers temps.

Sur le plan comptable, c’est à peu près la seule raison de s’enthousiasmer, puisque ce point ne fait en vérité les affaires de personne : Monaco reste 9e, à trois points des places européennes, tandis que Nice campe dans le ventre mou du championnat au 13e rang. En fait, cette rencontre fut surtout celle des intentions, moins celle de l’efficacité, alors qu’elle avait démarré sur des bases qui laissaient présager un festival de buts. Nice s’était vu annuler un penalty par M. Benoît Bastien sur une main de Kehrer dans les premières minutes du match, quand Balogun avait bien failli refroidir l’Allianz Riviera avec une frappe sur la barre.

Wahi pas dans un bon jour, cette fois

Mais à l’image de l’Américain, on ne peut pas vraiment dire que le sang-froid ait été la marque de fabrique des 22 acteurs du soir. Malgré sa mobilité, Diop a souvent péché dans le dernier geste, alors qu’Elye Wahi a vécu une soirée sans, pour une fois depuis son arrivée à Nice. À son crédit, Maxime Dupé a, lui, maintenu son équipe en vie sur plusieurs situations brûlantes devant Balogun ou Golovin.

L’ancien gardien de Nantes a confirmé qu’il était plus qu’un simple intérimaire, et que Yehvann Diouf allait devoir redoubler d’efforts pour retrouver sa place. C’est moins le cas de Philipp Köhn, proche de coûter un but gag à son équipe ce soir, et appelé à retrouver le banc quand Hradecky sera opérationnel. Le Suisse s’était rendu coupable d’un vilain dégagement dans les pieds de Sofiane Diop pour éviter un corner, avant d’être sauvé sur sa ligne par Kehrer. C’était à peu près tout dans ce derby, qui ne restera pas dans les annales du foot français.