Les Bleus réagissent à la nomination remarquée de l’arbitre argentin Facundo Tello pour le choc France-Maroc

En Argentine, le choix de confier le sifflet du huitième de finale entre l’Albiceleste et l’Égypte au Français François Letexier avait fait scandale. Sur fond de rivalité entre le pays sud-américain et l’Hexagone, les Argentins criaient au complot, persuadés que Letexier allait les faire perdre. Au final, l’Argentine s’est qualifiée 3-2 et ce sont surtout les Pharaons qui ont critiqué la prestation de l’arbitrage du Français.

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Quelques jours plus tard, la FIFA a décidé d’en remettre une couche en désignant, non pas un, mais cinq arbitres pour le quart de finale entre la France et le Maroc. Facundo Tello sera au sifflet et sera assisté par ses compatriotes Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade et Dario Herrera. De son côté, Cristian Navarro sera l’arbitre réserve. Un choix remarqué de la FIFA, d’autant que c’est la première fois dans cette Coupe du Monde 2026 que tous les arbitres d’un match sont de la même nationalité. De quoi faire monter la sauce et alimenter les théories complotistes.

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Pas de polémique pour les Bleus

Chez les Bleus, on a rapidement évacué cette polémique. L’entourage tricolore a fait savoir à L’Équipe que le staff des Bleus veut éviter tout procès d’intention et a rappelé que le seizième de finale face à la Suède avait été dirigé par un Hollandais, pays qu’aurait pu rencontrer la France. En conférence de presse, deux joueurs ont également voulu désamorcer toute polémique. «Je ne vais pas me concentrer sur qui va être l’arbitre. On n’a jamais fait ça, on va se concentrer sur le Maroc. Ce qu’on veut faire, c’est gagner ce match, c’est tout ce qui nous importe», a confié Dayot Upamecano.

Le défenseur du Bayern Munich a ensuite été imité par le gardien du RC Lens, Robin Risser. «Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. C’est votre rôle de faire monter la sauce. Cela fait maintenant quelques années, maintenant, qu’il y a une certaine amertume, depuis la dernière finale de Coupe du Monde. C’est aussi le jeu. Mais si ces arbitres sont là, c’est qu’ils sont au niveau de cette compétition. Il faut qu’on se concentre sur ce qu’on peut maîtriser pour passer le tour suivant.» Facundo Tello fera-t-il polémique ? Réponse jeudi soir.