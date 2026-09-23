Équipe de France : Zinédine Zidane a choisi ses trois vice-capitaines

Si l’identité du capitaine des Bleus ne faisait aucun doute, celle des lieutenants de Kylian Mbappé restait à confirmer. D’après le journal L’Équipe, ils sont au nombre de trois. Zinédine Zidane a fait le choix de faire d’Ousmane Dembélé (67 sélections, 13 buts) son premier vice-capitaine. Un rôle nouveau pour le Ballon d’Or, qui n’avait pas connu cette fonction sous les ordres de Didier Deschamps.

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Adrien Rabiot (66 sélections, 7 buts), pas non plus habitué à ce rôle sous les ordres de l’ancien sélectionneur, sera le deuxième. Jules Koundé (56 sélections) complète le quatuor après avoir déjà fait partie des vice-capitaines de Didier Deschamps. Un choix qui répond à une logique d’ancienneté, à l’image de ce qui peut se faire en Espagne explique RMC Sport. Pour le moment, ni Mike Maignan, ni Ibrahima Konaté, ni Dayot Upamecano n’endosseront ce rôle. Aurélien Tchouameni est quant à lui absent lors de ce rassemblement. Le Madrilène était le numéro 2 au brassard à la fin du mandat du précédent sélectionneur. Pour rappel, les Bleus joueront quatre matchs de Ligue des Nations lors de cette trêve : face à la Turquie, ce vendredi, contre la Belgique, le 28 septembre et le 5 octobre, et contre l’Italie, le 2 octobre.