LdC, Real Madrid : les regrets de Thibaut Courtois malgré la victoire contre Chelsea

Impérial dans ses buts, le gardien de but belge Thibaut Courtois a participé à la victoire sur la plus petite des marges du Real Madrid contre Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions. Mais le portier madrilène, crédité d’un 6 par notre rédaction, regrette, au micro de Movistar après la rencontre, quelque peu le manque d’efficacité de ses coéquipiers en attaque avant le retour à Stamford Bridge la semaine prochaine.

«Lors des 20 premières minutes, ils ont été bons en contre et ils nous ont mis en danger. Mais on a été meilleurs par la suite. On a bien défendu. On aurait pu en mettre trois ou quatre si on avait mis le deuxième plus tôt. Ça aurait évidemment changé le résultat. Le retour sera très dur mais on a fait le boulot. Il faudra très bien débuter le match à Londres pour ramener la qualification», a déclaré le gardien de 30 ans.

