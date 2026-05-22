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Serie A

Un grand club fonce déjà sur Thiago Silva

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thiago Silva @Maxppp

À 41 ans, Thiago Silva ne disputera pas la Coupe du Monde 2026. Revenu au FC Porto en janvier dernier afin d’avoir plus de chances d’être appelé par Carlo Ancelotti, le défenseur brésilien n’a pas convaincu l’Italien. En fin de contrat avec Porto, Thiago Silva a choisi de ne pas prolonger l’aventure au Portugal.

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Mais après son come-back chez les Dragões, l’ancien Parisien pourrait revenir dans un autre de ses anciens clubs. ESPN Brésil annonce en effet que l’AC Milan a proposé à Thiago Silva de terminer sa carrière professionnelle en Lombardie. Pour rappel, le joueur a défendu les couleurs rossonere entre 2009 et 2012.

Pub. le - MAJ le
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