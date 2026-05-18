Le communiqué cinglant du FC Nantes contre le dérapage de ses supporters

Ce dimanche, c’était le chaos à Nantes. Après une saison très compliquée pour les Canaris, les supporters ont dérapé et ont fait un envahissement de terrain avec des jets de fumigènes perpétrés par des supporters cagoulés. Des actes très graves et qui pourraient coûter cher à Nantes la saison prochaine en Ligue 2. Ce lundi, le club a tenu à réagir et a condamné fermement les dérapages de ses supporters :

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«Le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus dimanche soir à l’occasion de la rencontre de la 34e journée de Ligue 1. Si le FC Nantes comprend la détresse et la frustration provoquées par une saison extrêmement difficile et par la relégation sportive, les valeurs du club, son histoire et son identité ne sauraient être bafouées par de tels actes et comportements. La colère et la déception ne peuvent justifier la présence d’individus cagoulés pénétrant sur la pelouse de la Beaujoire entraînant ainsi un climat d’intimidation et de tension. Un stade de football doit demeurer un lieu populaire, festif et sécurisé pour tous. Le Club tient à remercier les très nombreux supporters qui ont conservé leur calme malgré le contexte, ainsi que les équipes de sécurité et les autorités mobilisées tout au long de la soirée. Le FC Nantes apportera son entière coopération aux autorités, à la LFP et aux services de l’État afin que toute la lumière soit faite sur les événements et que les responsabilités soient établies. Dans cette période difficile, le club appelle à l’unité, au calme et au respect afin de préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions possibles.»