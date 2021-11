JT Foot Mercato : Aston Villa promet un mercato de feu à Steven Gerrard

La suite après cette publicité

Ce qui a convaincu Gerrard de s'engager à Aston Villa

Steven Gerrard fait son grand retour en Premier League, puisqu'il a été nommé coach d'Aston Villa ! Il s'est engagé pour deux ans et demi avec les Vilans qu'il devra faire remonter au classement, puisque son équipe est actuellement 16e du championnat. Gerrard s'est dit extrêmement fier de rejoindre ce club historique en Angleterre et qu'il était impatient de s'y mettre. Et s'il a quitte les Glasgow Rangers pour rejoindre son nouveau club, c'est que plusieurs choses l'ont convaincu, d'après le Daily Record. D'abord car il va devenir le coach le mieux payé de l'histoire du club, avec des émoluments qui se rapprocheraient d'un Jürgen Klopp par exemple. L'autre raison, c'est que la direction du club lui a promis une enveloppe conséquence, et la possibilité de se renforcer cet hiver. Enfin, l'ancien milieu de terrain connait très bien Christian Purslow, le président du club, ce qui a fini de le convaincre de signer avec le club de Birmingham.

Le Real Madrid veut signer Mbappé dès cet hiver !

Le Real n'a pas abandonné l'attaquant de ses rêves : Kylian Mbappé. Au contraire la casa Blanca compte bien faire, très bientôt, une grosse offre au Paris Saint-Germain ! Une information qui vient de la radio espagnole Onda Cero. Le club madrilène compterait bien surprendre tout le monde. Plutôt que d'attendre tranquillement la fin du contrat de Mbappé, en juin prochain, les Merengues voudraient le faire venir de cet hiver. Mais ça reste compliqué d'imaginer le PSG accepter de laisser filer sa star en pleine saison, alors que le club francilien aura besoin du Français en Ligue des Champions. En tout cas, les Merengues comptent bien tenter leur chance...et pourraient donc lâcher une énorme somme, comme il l'avait fait dans les dernières heures du mercato estival.

Xavi recale Alves !

Depuis quelques jours, on parle des renforts possibles pour le FC Barcelone. L'une des pistes mènerait à Dani Alves ! Oui mais voilà le nouvel entraîneur et ancien coéquipier du Brésilien, aurait déjà fait savoir qu'il ne comptait pas sur le latéral de 38 ans. Il préférait miser sur la jeunesse, et donc qu'il était contre ce possible transfert… Au moins c'est clair !