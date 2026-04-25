Al Ahli : Julian Draxler s’éclate totalement au Qatar

On avait presque fini par l’oublier. Julian Draxler, 32 ans, ancien grand talent de Schalke, de Wolfsburg et champion du monde avec l’Allemagne en 2014, vit désormais une deuxième vie à Doha sous le soleil du Golfe. Depuis son transfert depuis le PSG à l’été 2023 pour 20 millions d’euros, il porte le numéro 7 d’Al Ahli, le plus vieux club du Qatar. L’occasion pour lui de reprendre du plaisir sur les terrains après une carrière minée par les blessures et des aventures ratées depuis son transfert à Paris. Lassé par le football européen, il avait aussi décidé de faire un choix plus familial pour la suite de sa carrière. « Je connaissais déjà le Qatar avant, parce qu’avec le PSG nous venions souvent ici en visite. Mais y vivre, c’est différent. Je suis père maintenant, mes enfants sont ici, ma femme est ici, et nous adorons vraiment notre vie. Après deux ans, je peux dire que je suis totalement adapté et que je profite vraiment de mon temps au Qatar », expliquait-il récemment.

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Sportivement, l’international allemand (58 sélections) a aussi retrouvé des couleurs. Cette saison 2025-2026, Draxler affiche un bilan de 8 buts et 7 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. La saison précédente avec Al Ahli, il avait compilé 12 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de championnat. Autrement dit : l’ancien milieu offensif de la Nationalmannschaft maintient un niveau de rendement intéressant, alors que son équipe joue le maintien cette année. Et le coach Younes Ali, qui a pris les rênes d’Al Ahli en cours de saison, ne tarit pas d’éloges. « Al Ahli a des joueurs à haute capacité technique, surtout les attaquants comme Draxler », déclarait-il cette semaine.

Julian Draxler retrouve des couleurs

Le 20 avril dernier à Dubaï, lors du quart de finale de l’AFC Champions League Two face à Al Hussein de Jordanie, Julian Draxler avait refait parler de lui sur les réseaux sociaux. Après l’égalisation jordanienne, c’est l’ancien du PSG qui avait égalisé sur un joli corner direct. Malheureusement pour lui, la suite du parcours de son équipe tournera à la catastrophe. Une semaine plus tard, la demi-finale face à Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman a tourné à l’humiliation (défaite 1-5). Mais l’aventure en C2 asiatique restera une belle page de l’histoire récente du club et Julian Draxler a été l’un des grands artisans (1 but et 4 passes décisives en 7 matchs).

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Trop souvent blessé pour confirmer le talent immense qu’il avait montré à Schalke, sous-utilisé à Paris dans un vestiaire saturé de stars malgré de bons débuts, Julian Draxler a retrouvé à Doha le goût du plaisir en étant loin des projecteurs. À 32 ans, avec un contrat qui court encore jusqu’en juin 2028, il devrait bien continuer l’aventure au QSL. Et dans ce championnat qatari où il est devenu l’un des joueurs les plus performants, le manque du football européen ne se fait pas spécialement ressentir.