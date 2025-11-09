Menu Rechercher
Liga : Nico Williams relance l’Athletic contre Oviedo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Nico Williams @Maxppp
Bilbao 1-0 Oviedo

Sur une dynamique particulièrement mauvaise ces derniers temps, avec deux défaites de rang en Liga notamment, l’Athletic avait un match a priori parfait pour se relancer. C’est Oviedo qui se déplaçait ainsi en terres basques, avec ce triste statut de lanterne rouge. Et la bande de Nico Williams a fait le travail en s’imposant 1-0.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Bilbao Bilbao 17 12 -1 5 2 5 12 13
20 Logo Oviedo Oviedo 8 12 -13 2 2 8 7 20

C’est justement le plus jeune de la fratrie Williams qui a inscrit le seul but de la rencontre, avec un véritable golazo. Parti du côté gauche, il a mystifié plusieurs défenseurs avant de placer un missile sous la barre (1-0, 25e). De quoi permettre à l’Athletic de remonter provisoirement à la septième place du classement. Les Asturiens restent bons derniers.

