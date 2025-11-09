Liga
Liga : Nico Williams relance l’Athletic contre Oviedo
Sur une dynamique particulièrement mauvaise ces derniers temps, avec deux défaites de rang en Liga notamment, l’Athletic avait un match a priori parfait pour se relancer. C’est Oviedo qui se déplaçait ainsi en terres basques, avec ce triste statut de lanterne rouge. Et la bande de Nico Williams a fait le travail en s’imposant 1-0.
C’est justement le plus jeune de la fratrie Williams qui a inscrit le seul but de la rencontre, avec un véritable golazo. Parti du côté gauche, il a mystifié plusieurs défenseurs avant de placer un missile sous la barre (1-0, 25e). De quoi permettre à l’Athletic de remonter provisoirement à la septième place du classement. Les Asturiens restent bons derniers.
