Les 15 joueurs que cible l'AS Roma pour son mercato estival

Quel bilan pour la Roma lors de la saison 2021/2022 ? Forcément, cette sixième place en championnat reste plutôt décevante, mais la Louve a plus ou moins sauvé sa saison en remportant l'UEFA Conference League, s'imposant face au Feyenoord en finale et devenant le premier vainqueur de cette nouvelle compétition européenne. Mais dans la tête de José Mourinho, le seul objectif valable reste la qualification en Ligue des Champions.

Et pour cela, une révolution énorme est à prévoir dans l'effectif. Début juin, la presse italienne évoquait déjà une douzaine de ventes à venir dans l'effectif, avec des joueurs comme Justin Kluivert, Jordan Veretout ou Amadou Diawara mis sur le marché par la direction. Forcément, il y aura aussi des arrivées, et le Corriere dello Sport dévoile toutes les pistes étudiées par le club de la capitale.

Les retrouvailles avec Gareth Bale ?

Une liste élaborée par José Mourinho dans laquelle on retrouve des noms bien connus en France, comme Zeki Celik (Lille), Leandro Paredes (PSG) ou encore Houssem Aouar (OL). Le marché local sera forcément étudié, et la Roma est notamment intéressée par le milieu international italien de Sassuolo Davide Frattesi, son coéquipier Domenico Berardi, Tommaso Pobega (Milan) et Ederson (Salernitana).

A l'international, la Louve piste par exemple Marcos Senesi, le défenseur du Feyenoord, l'attaquant de Bodo Ola Solbakken, Gonçalo Guedes (Valence), la pépite Facundo Farias (Colon), Ruben Neves (Wolves), Yunus Akgun (Adana Demirspor) et Douglas Luiz (Aston Villa). Enfin, José Mourinho serait tenté par l'idée de travailler de nouveau avec Gareth Bale (Real Madrid), qu'il a bien connu en terres espagnoles et qui sera libre de tout contrat en fin de mois. Du très beau monde donc !