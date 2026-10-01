Dante explique l’échec de Lucas Da Cunha à Nice

Nouvel international français et capitaine de Côme, Lucas Da Cunha (25 ans) est l’un des récents visages de l’équipe de France. Disputant son premier match contre la Belgique ce lundi (1-0), il a livré une première belle prestation. Une belle récompense pour l’ancien ailier dont le parcours en France a été compliqué. Formé à Rennes et barré à Nice (malgré un prêt intéressant à Clermont), Lucas Da Cunha a dû quitter la Ligue 1 pour exploser.

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Ancien capitaine de l’OGC Nice et coéquipier de Lucas Cunha à l’époque, Dante Bonfim est revenu sur le passage niçois de Lucas Da Cunha dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Il a toujours eu ce talent. On le voyait. Qu’il arrive en équipe de France, peut-être pas tout de suite, mais sa progression ne me surprend pas. Même quand il ne jouait pas, il donnait tout. Il aimait déjà travailler dans l’intensité. Il était très courageux, il prenait des risques. Il avait une bonne compréhension du jeu. Le club a beaucoup investi quand il était là. Beaucoup de joueurs sont arrivés comme Kluivert, Gouiri, Stengs… Il y avait de la concurrence. Peut-être qu’il était à Nice au mauvais moment » a-t-il déclaré.