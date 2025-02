PSG, Real Madrid, FC Barcelone… Lamine Yamal a pris une décision radicale pour son avenir

Quel avenir pour Lamine Yamal ? Considéré comme le talent le plus prometteur de sa génération et d’ores et déjà placé au même niveau que les meilleurs joueurs de la planète football, le crack issu de la Masia ne cesse d’impressionner en Catalogne. Champion d’Europe avec l’Espagne et pilier de l’attaque barcelonaise, le natif d’Esplugues de Llobregat réalise, jusqu’à présent, une nouvelle saison étincelante, et ce malgré une disette certaine en championnat au cours des dernières semaines.

Une prolongation jusqu’en 2030 en très bonne voie

Auteur de 11 buts et 16 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, le gaucher d’1m80 continue logiquement de faire des envieux. Des convoitises obligeant forcément le FC Barcelone à œuvrer pour sécuriser l’avenir de sa pépite. Dans cette optique, Mundo Deportivo révélait en septembre dernier qu’une prolongation jusqu’en juin 2030 était envisagée pour celui qui voit son bail actuel courir jusqu’en juin 2026 (avec une clause libératoire d’un milliard d’euros). Et d’après les dernières informations de MD, la tendance se confirme.

En effet, le média catalan explique, ce lundi matin, que tous les voyants sont au vert pour celui qui verra ses émoluments considérablement augmenter avec ce nouveau contrat. Du club à Jorge Mendes, son agent, en passant par sa famille, toutes les parties ont désormais convenu d’un renouvellement sur 5 ans. Une prolongation qui devrait être signée et officialisée lorsque le principal concerné fêtera ses 18 ans, à savoir le 13 juillet prochain. Plus que jamais confiant dans ce dossier, le Barça s’appuie, aujourd’hui, sur les relations fluides entretenues entre Jorge Mendes et Joan Laporta, régulièrement en contact pour planifier et sécuriser le futur du prodige espagnol. De son côté, le représentant du joueur continue d’ailleurs de faire passer un message clair à la concurrence.

Le Real Madrid a pris un stop !

En effet, à l’heure où de nombreux cadors européens continuent d’être à l’affût, la tendance reste la même : Lamine Yamal n’est pas à vendre, il n’écoutera pas les offres. «Je pense que personne ne doute de ce que je suis en tant que joueur du Barça, à quel point j’aime ce club. Depuis que j’ai fait mes débuts, je l’ai dit et je pense que cela se résoudra à la fin. Si les deux parties veulent que quelque chose se produise, cela se produira. Mais je pense que personne ne peut douter de ce que je ressens pour ce club», confiait d’ailleurs, en ce sens, l’intéressé, assurant dans le même temps qu’il ne se voyait dans aucun autre club que le Barça pour la suite de sa carrière. Et là-encore, la donne ne change pas.

D’après Mundo Deportivo, la pépite du club catalan demeure courtisée. Liverpool, Manchester City, le PSG sont ainsi régulièrement cités comme des candidats intéressés. Mais ce n’est pas tout. Ce lundi, MD rappelle également l’intérêt du Real Madrid. Pour autant, Lamine Yamal - qui a récemment annoncé qu’il ne jouerait jamais pour le Real Madrid - reste plus que jamais focalisé sur la formation catalane. Parallèlement, Jorge Mendes a semble-t-il fait passer le message à Florentino Pérez qu’il ne servait à rien d’insister. Le quotidien précisant que si le numéro 19 du Barça venait à quitter la Catalogne, il quitterait l’Espagne. En attendant de connaître les futurs projets de l’international espagnol (17 sélections, 3 buts), ce dernier continue de jurer fidélité à son Barça. Pour le plus grand malheur de ses prétendants…