Rennes-OL : Adrien Truffert veut viser encore plus haut

Un coup de massue. Ce dimanche, en clôture de la 13ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a subi une véritable déconvenue sur la pelouse du Stade Rennais, qui s'est imposé 4 buts à 1 dans son antre du Roazhon Park. Le jeune Adrien Truffert (19 ans), rentré à la 72ème et qui a activement participé à la fête, inscrivant un doublé face aux Gones. Le Rennais n'a d'ailleurs pas caché sa joie juste après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

« C'est une soirée magique. On a dit qu'on devait attaquer ce match-là comme si on devait affronter le PSG, ce qu'on a réussi à faire, c'est une bonne chose », a-t-il dans un premier temps lâché au micro de Prime Video, avant de poursuivre, sur son doublé. « C'est magique aussi. J'ai une formation d'excentré. Le coach m'a dit que c'était pas seulement pour défendre mais aussi pour attaquer, alors j'ai attaqué. Les ambitions, on les avait déjà depuis le début de la saison, on continue de travailler pour aller le plus haut possible. »