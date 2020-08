Stade Brestois-OM : les compositions officielles !

Début de saison décalé pour l'OM, qui se déplace au stade Francis Le Blé de Brest à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille devait inaugurer cette nouvelle saison de Ligue 1 en accueillant l'AS Saint-Étienne à l'Orange Vélodrome la semaine passée, mais quatre cas de coronavirus dans l'effectif phocéen avait reporté la reprise des joueurs d'André Villas-Boas. Ils débutent donc ce soir, face à des Brestois récemment giflés dans le Gard par le Nîmes Olympique (0-4).

Pour cette confrontation, l'OM est privé d'Alvaro-Gonzalez, Dimitri Payet et Bouna Sarr, qui ont été testés positifs au coronavirus tandis que Mitroglou est blessé. AVB reste fidèle à son 4-3-3. Récemment prolongé jusqu'en 2024, Steve Mandanda sera bien là, tout comme Sakai, Amavi et Caleta-Car. La recrue argentine Leonardo Balerdi est titulaire pour la première fois dans la charnière. Au milieu, Kamara est aligné en sentinelle, accompagné par Strootman et Sanson. Enfin, Thauvin, à droite, et Radonjic, à gauche, seront chargés d'alimenter en ballon Dario Benedetto.

Chez les Bretons, Chardonnet est suspendu, Hérelle est en phase de reprise alors que Bain, Battochio et Lasne sont blessés. Le SB29 se présente en 4-2-3-1. Larsonneur est dans le but alors que Perraud et Pierre-Gabriel s'occuperont des flancs. Dans l'axe de la défense, Baal et Duverne, le capitaine, sont alignés. Diallo et Belkebla forment le double pivot alors qu'Honorat et Faivre animeront les ailes. Enfin, Charbonnier évolue en soutien de Cardona.

Les compositions d'équipes :

Stade Brestois : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Baal, Duverne, Perraud - Diallo, Belkebla - Honorat, Charbonnier, Faivre - Cardona

OM : Mandanda - Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Kamara, Strootman - Thauvin, Benedetto, Radonjic