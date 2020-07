ASSE : Claude Puel ne peut rien dire sur le cas Saliba

Le 24 juillet prochain, l'AS Saint-Etienne défiera le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle les Verts espèrent pouvoir compter sur la présence de William Saliba (19 ans). Transféré à Arsenal puis prêté un an aux Foréziens, le jeune défenseur ne devait pas participer au match, les deux clubs n'ayant pas trouvé de compromis. Arsenal avait d'ailleurs publié un communiqué en ce sens. Mais depuis, les deux parties se sont à nouveau rencontrées pour essayer de trouver un accord.

Mais selon Claude Puel, le dossier reste compliqué. « On vous en dira plus vendredi à minuit passé de une minute. Et on fera un commentaire, je ne peux rien dire. Mon souhait, c’est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible. Pour le moment je ne peux pas faire de commentaire autre parce que la vérité sera, je ne sais plus l’heure de l’homologation, 23h55, pour qu’on puisse homologuer un joueur. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment », a-t-il déclaré en conférence de presse.