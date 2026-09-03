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Raul Asencio acquitté dans l’affaire du partage de vidéo pédopornographique

Par Aurélien Macedo
1 min.
Raul @Maxppp

Condamné pour conduite en état d’ivresse, Raul Asencio est dans l’oeil du cyclone au Real Madrid. Le défenseur central vient cependant d’apprendre une nouvelle un peu plus positive pour lui en matière de justesse. Alors que des charges pour divulgation d’une vidéo intime où des personnes mineures étaient impliquées, elles ont été abandonnées selon As.

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Les deux femmes qui étaient mineures au moment des faits ont pardonné aux quatre personnes qui ont partagé la vidéo, Raúl Asencio, et ses anciens coéquipiers Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García. Le parquet a retiré l’accusation qu’il avait formulée pour divulgation de secret. En revanche, les trois anciens coéquipiers de Raul Asencio sont toujours accusés de pédopornographie. Le défenseur du Real Madrid n’est lui plus inquiété.

Pub. le - MAJ le
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