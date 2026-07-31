Chelsea : Mykhaylo Mudryk sort du silence après la levée de sa suspension

Après une longue bataille, Mykhaylo Mudryk a confirmé que sa suspension de quatre ans avait été levée avec effet immédiat, lui permettant de reprendre sa carrière. Dans un communiqué, l’international ukrainien s’est réjoui de pouvoir enfin tourner la page. « Après une longue bataille, la suspension de quatre ans qui m’avait été infligée a été annulée et je suis libre de reprendre ma carrière avec effet immédiat. Je suis reconnaissant que cette procédure soit arrivée à son terme et que je puisse désormais regarder vers l’avenir », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant n’avoir « jamais sciemment ou intentionnellement pris une substance interdite ».

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Mudryk est ensuite revenu sur la période la plus difficile de sa carrière, avant de remercier sa famille, ses amis, Chelsea, ses coéquipiers, les supporters des Blues ainsi que son équipe juridique pour leur soutien : « mon engagement à concourir loyalement et à représenter mon club et mon pays avec professionnalisme et intégrité a toujours été essentiel pour moi. Mon attention est désormais tournée vers mon retour sur les terrains, travailler dur chaque jour et apporter une contribution positive. Merci à tous ceux qui ont continué à croire en moi. J’ai hâte de commencer le prochain chapitre de ma carrière », a insisté le joueur de 25 ans, qui devrait rejoindre le stage de pré-saison de Chelsea.