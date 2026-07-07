Coupe du Monde 2026 : le but du break de l’Égypte contre l’Argentine !

Cette fois, c’est la bonne pour l’Égypte, et pour Ziko. Après la frustration du but logiquement refusé quelques minutes auparavant, l’attaquant a de nouveau marqué contre l’Argentine, et cette fois l’action a été validée par l’arbitrage.

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Encore une contre-attaque éclair de l'Égypte ! ⚡️ Haissem Hassan prend la défense de vitesse et centre pour Mostafa Ziko, qui conclut parfaitement l'action.



L'Égypte mène 2-0.



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Salah a bien résisté à la défense argentine avant de décaler Hassan. Celui-ci parvenait à prendre le meilleur sur Enzo Fernandez côté droit dans la surface pour centrer fort en direction des 6 mètres où Ziko est arrivé le plus vite pour crucifier Emiliano Martinez à bout portant. Les Pharaons mènent 2-0 à la 67e minute…