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Coupe du Monde 2026 : le but du break de l’Égypte contre l’Argentine !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ziko, le buteur de l'Égypte @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Cette fois, c’est la bonne pour l’Égypte, et pour Ziko. Après la frustration du but logiquement refusé quelques minutes auparavant, l’attaquant a de nouveau marqué contre l’Argentine, et cette fois l’action a été validée par l’arbitrage.

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Salah a bien résisté à la défense argentine avant de décaler Hassan. Celui-ci parvenait à prendre le meilleur sur Enzo Fernandez côté droit dans la surface pour centrer fort en direction des 6 mètres où Ziko est arrivé le plus vite pour crucifier Emiliano Martinez à bout portant. Les Pharaons mènent 2-0 à la 67e minute…

Pub. le - MAJ le
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