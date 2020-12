Manchester City : une jeune pépite sur le départ ?

La suite après cette publicité

Au cours de l’été 2019, Jayden Braaf est propulsé chez les U23 de Manchester City alors qu’il n’a encore que 16 ans et signe un contrat de 4 ans avec les Citizens pour s’y inscrire dans la durée. Mais après seulement une année passée au club, le Daily Mail nous informe que l’attaquant néerlandais de 18 ans, qui a disputé 56 minutes en Premier League cette saison, ne s’entendrait plus avec ses dirigeants et pourrait d’ores et déjà quitter Manchester dès cet hiver en cas d’offre intéressante.

Le natif d’Amsterdam, qui avait rapidement été comparé à Jadon Sancho lors de son arrivée, a informé sa direction de son mécontentement concernant le peu d’entraînements réalisés au sein de l’équipe première de Pep Guardiola. Une frustration qui pourrait, comme le rapporte le quotidien anglais, pousser des formations de Bundesliga et d’Eredivisie (Pays-Bas) à se bousculer pour s’attacher les services de cette jeune pépite néerlandaise. Les Citizens pourraient quant à eux s'en mordre les doigts rapidement.