Ligue des Champions

Le PSG annonce la durée d’indisponibilité de Kvicha Kvaratskhelia

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1), Kvicha Kvaratskhelia souffre d’une entorse à la cheville. Mais alors qu’une indisponibilité de deux semaines était annoncée dans les médias, le Paris Saint-Germain indique que le Géorgien devrait revenir un peu plus tôt.

Paris Saint-Germain
Le point médical après la rencontre face à Newcastle.

@Aspetar
«Le point médical de ce jeudi 29 janvier concerne Kvicha Kvaratskhelia. Victime d’une entorse de la cheville droite lors du match contre Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours», indique le communiqué du club de la capitale.

