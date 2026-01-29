Ligue des Champions
Le PSG annonce la durée d’indisponibilité de Kvicha Kvaratskhelia
Sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1), Kvicha Kvaratskhelia souffre d’une entorse à la cheville. Mais alors qu’une indisponibilité de deux semaines était annoncée dans les médias, le Paris Saint-Germain indique que le Géorgien devrait revenir un peu plus tôt.
«Le point médical de ce jeudi 29 janvier concerne Kvicha Kvaratskhelia. Victime d’une entorse de la cheville droite lors du match contre Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours», indique le communiqué du club de la capitale.
