John Textor et Botafogo consternent encore le Brésil

Le couperet est tombé. Un peu plus tôt dans la journée, Botafogo a annoncé être interdit de recrutement par la FIFA pour les trois prochaines fenêtres de transferts. Du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2027, le club brésilien ne pourra pas recruter de nouveaux éléments. Il est sanctionné pour ne pas avoir réglé l’amende infligée par le Tribunal arbitral du sport de 18 M€ à l’adresse d’Atlanta United dans le cadre du transfert de Thiago Almada en 2024 contre environ 24 M€. Celui-ci n’a jamais été réglé en totalité.

La franchise américaine a donc porté l’affaire devant la FIFA et a fini par obtenir gain de cause. Deux versements seulement ont été effectués. Dans son communiqué, la formation de Rio de Janeiro plaide la bonne cause et assure dans son communiqué publié sur X que les négociations avec Atlanta sont pour le moment en stand-by depuis plusieurs semaines en raison des vacances de fin d’année… Pour autant, Botafogo promet que la sanction sera rapidement levée et promet d’être «très actif dans le recrutement de joueurs en janvier 2026.»

Les recrues ne peuvent pas être inscrites

Quelques heures plus tôt pourtant, John Textor avait officiellement soumis une proposition à Eagle Football pour racheter la SAF de Botafogo (l’entité commerciale). Cette démarche constitue une nouvelle étape dans le processus en cours depuis plusieurs mois, sur fond de litige juridique entre les deux parties. On reproche à l’Américain un manque de clarté dans la gestion des flux financiers et une dette qui se creuse toujours plus. Les supporters ont déjà commencé à afficher leur mécontentement depuis plusieurs mois déjà et cette nouvelle sanction ne risque pas d’apaiser les tensions.

Au Brésil, cette interdiction n’étonne pas vraiment. Lance! est même optimiste pour un accord prochainement entre Botafogo et Atlanta. Il y a tout de même des conséquences à commencer par le retard de planification. Lucas Villalba l’ailier du Club Nacional qui aurait déjà passé sa visite médicale, ne peut pas être enregistré, tant que l’interdiction de transfert n’est pas levée, confirme Globo. Il pourra néanmoins s’entraîner avec le reste de l’effectif, mais sans la possibilité de participer aux matchs officiels.

Le nouvel entraîneur Martin Anselmi a pourtant formulé des demandes en vue du mercato mais celui-ci va devoir patienter. Pas mal de noms, dont celui de Hulk (39 ans), ont déjà été évoqués pour venir renforcer le club de Rio. La réalité financière impose certains délais. La vente de Marlon Freitas à Palmeiras aux alentours des 7,75 M€ (6e plus grosse vente de l’histoire de Botafogo) pourrait aider, tandis que Vitinho est pour le moment bloqué par Anselmi, malgré des intérêts européens. L’optimiste est de mise. Toujours avec John Textor.