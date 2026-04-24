Lens : l’énorme coup de gueule d’Allan Saint-Maximin

Ce vendredi soir, le RC Lens est allé arracher le nul en toute fin de rencontre sur la pelouse de Brest (3-3). Un nul frustrant pour les Lensois qui n’ont pas réussi à répondre à la grande première période des Brestois. Avec un onze remanié, Pierre Sage a eu besoin de ses entrants pour faire la différence. Ainsi, Allan Saint-Maximin a métamorphosé le visage de son équipe avec plusieurs actions individuelles impressionnantes et le but du 3-3. Après la rencontre, l’ailier lensois a fait part de sa grande frustration au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas trop envie de parler de ma seconde période car c’est individuel. Ce soir, on a perdu collectivement. Même si on s’en sort avec un nul, ce n’est pas suffisant. On a fait une très belle saison, on a les cartes en main contre une équipe qui ne joue plus rien au classement. On se met dans une situation compliquée. Ce n’est pas normal qu’ils aient plus envie de nous. On va retenir le côté positif. Je pense qu’on a tout donné. Le onze de départ a eu du mal, mais on a un groupe élargi. On essaye de donner la chance à tout le monde. Malheureusement, ça nous a pas souri ce soir. C’est un match nul qui fait mal.»