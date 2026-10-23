AC Milan : les excuses de Mike Maignan après son expulsion

Au lendemain de la lourde défaite de l’AC Milan sur la pelouse de Bournemouth (3-0), Mike Maignan est sorti du silence. Expulsé dès la 27e minute après avoir repoussé Tyler Adams au visage dans sa surface de réparation, le gardien français avait laissé ses partenaires à dix pendant plus d’une heure. Un geste qui avait provoqué la colère de son entraîneur Ruben Amorim et précipité la soirée cauchemardesque des Rossoneri. Le capitaine milanais a pris la parole sur Instagram pour présenter ses excuses, tout en assurant qu’il n’avait jamais eu l’intention de frapper son adversaire. « Mon geste était involontaire. Comme tous les gardiens et comme à chaque match, je voulais créer de l’espace dans ma surface de réparation. Malheureusement, j’ai donné une mauvaise image, surtout auprès des jeunes spectateurs », a-t-il expliqué. Une réaction publique du portier de l’équipe de France, conscient des conséquences de son geste sur le déroulement de la rencontre.

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📲🇫🇷 | Mike Maignan on IG: "My gesture was not intentional. Like all goalkeepers, and like in every match, I wanted to make space in my area. La suite après cette publicité Unfortunately, it gave a bad image, especially to the young viewers who watch us. The club, the staff and my teammates know what kind of person and what kind of captain I am. They know my intentions, and abandoning them has never been part of that. La suite après cette publicité As for the rest, we’re used to the interpretations made by certain people and certain media."— Milan Matters (@MilanMatters) October 23, 2026

Mais Mike Maignan a également tenu à défendre son état d’esprit et son engagement envers ses coéquipiers. « Le club, le staff et mes coéquipiers savent quel genre de personne et de capitaine, je suis. Ils connaissent mes intentions, et les abandonner n’était pas mon intention », a poursuivi l’ancien Lillois. Le Français a ensuite adressé une petite pique à ceux qui ont commenté son expulsion : « quant au reste, nous sommes habitués aux interprétations de certaines personnes et de certains médias. » Après son carton rouge, le Milan avait dû réorganiser son équipe avec l’entrée du jeune gardien Lorenzo Torriani à la place d’Omari Hutchinson. Bournemouth avait profité de sa supériorité numérique pour prendre le large, notamment grâce à un deuxième penalty transformé par Marcus Tavernier, avant qu’Amine Adli ne scelle le score sur coup franc.