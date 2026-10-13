Ligue des Champions, Davide Ancelotti : «on ne mérite pas ce résultat»
Le LOSC n’a pas fait le poids sur le terrain d’Arsenal (3-0). Après avoir fait jeu égal pendant 20 minutes, le club nordiste a commencé à plier avant de rompre complètement après l’heure de jeu. Les Dogues étaient déjà à la limite au retour des vestiaires. Le premier but de Timber a fait exploser la défense, qui en a pris 3 en 7 minutes seulement. Malgré cette défaite, Davide Ancelotti souhaite retenir le positif et estime que l’ampleur du score est trop sévère pour ses joueurs.
«On a vu la différence entre les deux équipes à partir de la 60e. On ne mérite pas ce résultat. C’est un résultat trop dur pour nous, juge le coach italien sur Canal+. Il faut faire beaucoup de choses pour obtenir un résultat ici. On a bien défendu, on a fait des choses avec le ballon en première période. Mais après, on ne peut pas prendre 3 buts en 5 minutes. Ils ont augmenté l’intensité et le rythme, et on n’a pas été capable de rester dans le match.»
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