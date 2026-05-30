Toulouse rend hommage à Bryan Bergougnoux

Ce vendredi, la communauté toulousaine a été frappée par la disparition brutale de Bryan Bergougnoux, ancien joueur de Toulouse, revenu dans la ville rose pour participer à un tournoi de futsal caritatif. Alors que l’événement devait être un moment de partage et de convivialité, il a été interrompu par un drame soudain survenu dans la journée, plongeant ses anciens coéquipiers, le club et tout un environnement dans une profonde émotion…

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Le Toulouse Football Club est sous le choc de la disparition soudaine de Bryan Bergougnoux.



Au-delà du joueur, nous perdons un homme attachant, sincère et toujours disponible pour le TéFéCé.



Bryan restera à jamais dans nos cœurs 🖤 Toutes nos pensées accompagnent sa famille… pic.twitter.com/ylfAfxhbUb — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 29, 2026

Très attaché à son ancien joueur, le TFC s’est dit « sous le choc », tandis que plusieurs figures passées par le club ont exprimé leur sidération face à cette disparition brutale. Un hommage lui a été rendu sur place avec une minute d’applaudissements, symbole de l’émotion collective autour de celui qui avait porté les couleurs toulousaines entre 2005 et 2009. Une enquête médicale doit désormais permettre d’éclaircir les circonstances de ce décès, qui laisse un grand vide dans le football français et à Toulouse.