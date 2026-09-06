SPL : la scène hilarante entre Cristiano Ronaldo et Danilo Pereira

Al Nassr a connu une soirée frustrante avec sa première défaite de la saison, mais une séquence a rapidement attiré l’attention des supporters. Durant la rencontre, Cristiano Ronaldo s’est en effet rapproché de Danilo Pereira, son ancien coéquipier avec la sélection portugaise, pour jeter un œil à la feuille tactique que le défenseur avait entre les mains. Visiblement amusé par la situation, le quintuple Ballon d’Or a échangé quelques mots avec son compatriote avant que les deux hommes ne plaisantent ensemble. Une scène pleine de complicité qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

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Cristiano Ronaldo qui voulait lire l'instruction tactique qui était notée sur le papier que tenait Danilo ! 🇵🇹😭😭pic.twitter.com/074h4QfHth — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 5, 2026

Cette séquence est d’autant plus savoureuse que les deux Portugais se connaissent parfaitement, notamment après avoir partagé de nombreuses années sous le maillot de la Seleção, et surtout le sacre de l’Euro 2016. Cristiano Ronaldo, tout sourire, n’a visiblement pas résisté à la curiosité de venir regarder les consignes de son ancien partenaire. Une parenthèse légère dans une soirée pourtant beaucoup plus frustrante pour Al Nassr, battu 2-1 et privé d’un résultat positif pour la première fois de la saison.