Toulouse : accusé de racisme, Aron Dönnum sort du silence !

Accroché par Le Havre, ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue, Toulouse a manqué une belle opportunité de s’accrocher au peloton de tête. Après la rencontre, l’entraîneur normand, Didier Digard, a lui dénoncé un geste raciste effectué par Aron Dönnum, le piston norvégien du TFC, à l’encontre du Havrais Simon Ebonog après un duel entre les deux joueurs. Quelques minutes plus tard, le Toulousain est finalement sorti du silence. «C’est très fou de dire ça. Je pense qu’ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c’est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti», a tout d’abord justifié le principal concerné.

Avant d’ajouter : «ce n’est pas la première fois que je le fais. Je l’ai déjà fait avant. Mes partenaires l’ont déjà fait aussi. Ce n’est rien de… Pour moi, c’est fou. Juste fou. Je suis très très triste. Très très très triste. C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, je me sens triste. C’est fou pour quelqu’un de dire ça. J’ai grandi dans un environnement où il y avait tous types de population, y compris dans mes amis les plus proches. Pour moi, c’est fou de dire ça». Affaire à suivre…